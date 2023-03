Motorsport Traumstart auf dem Nürburgring

„Ich freue mich riesig über den Sieg im ersten Rennen. Der perfekte Auftakt in die neue Saison, so darf es gerne weitergehen“, sagte Scheerbarth. „Das Team und Paul haben einen fehlerfreien Job gemacht. Das Rennen war superspannend und es hat richtig Spaß gemacht, bis zur letzten Runde um den Sieg zu kämpfen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Rennen in zwei Wochen.“ Scheerbarth und Harkema qualifizierten sich im morgendlichen Zeittraining für Startposition vier. „Die Streckenbedingungen waren schwierig, es war stellenweise noch nass. Wir haben nichts riskiert und sind dann aus Reihe zwei gestartet, das war eine gute Ausgangslage“, erklärte Scheerbarth. Für den Start ins Vierstundenrennen übernahm Scheerbarth das Cockpit Porsche von W&S Motorsport. „Ich bin gut ins Rennen gestartet und konnte schnell die Führung erobern. In der Klasse ging es heiß her, die Zweikämpfe waren sehr eng, aber immer fair. Ich habe in Führung liegend an Paul übergeben. Er hat einen guten Job gemacht und war in seinem Stint schnell unterwegs.“ Nach dem mittleren Rennabschnitt übernahm Scheerbarth den Porsche für eine längere Schlussoffensive. Der 34-Jährige lieferte sich bis zur letzten Runde ein packendes Duell um den Tagessieg mit dem Porsche von Mühlner Motorsport, das er schließlich für sich entschied. Mit seinem 57. NLS-Klassensieg startete Tim Scheerbarth optimal in die Saison. Darüber hinaus sicherte er sich die schnellste Rennrunde in der Klasse. Der nächste Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie steht am 1. April an und wird erneut über eine Distanz von vier Stunden ausgetragen.