Tischtennis Holzbüttgens Damen-Reserve ist heiß auf den Titel

Die Kleverinnen haben einen ähnlich guten Lauf wie die Holzbüttgenerinnen. 8:0-Punkte aus den letzten vier Spielen stehen zu Buche, lediglich das erste Rückrundenspiel in Bergneustadt wurde verloren. Das DJK-Quartett hat nach dem Jahreswechsel noch gar nicht verloren. Es gab fünf Siege und ein Unentschieden in Süchteln. „Unerwartet und ungeplant stehen wir tatsächlich an der Tabellenspitze. Daher wollen wir nun auch versuchen, die Meisterschaft zu holen“, sagt DJK-Kapitänin Sandra Förster. Am Sonntag in Kleve wollen die Kaarsterinnen mit Verena Hinrichs, Chiara Pigerl, Sandra Förster und Anna Haissig antreten. Sollte den Kaarsterinnen auch in Kleve ein Sieg gelingen, dann stünde am 1. April wohl ein echtes Endspiel um die Oberliga-Meisterschaft gegen den TTC Mennighüffen an.