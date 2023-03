Turnen Kaarster Spatzen turnen sich in Mülheim aufs Treppchen

Dem Einzelwettkampf im Kürbereich der Leistungsklasse (LK) konnte sich nur eine Turnerin der SG Kaarst stellen. Maike Heidelberg (2003) ging in der (altersoffenen) LK3 an den Start. Sie überzeugte dabei mit ihre selbst zusammengestellte Kür an allen vier Geräten (Sprung, Barren, Balken, Boden) und sicherte sich unter zwölf Teilnehmerinnen den zweiten Rang.