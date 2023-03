NGZ-Sportlerwahl Der Klassiker bewegt die Menschen noch immer

Am in ihrem Fall nicht ganz lupenreinen „Hattrick“ arbeitet derweil auch Jana Vollmert. Die mit großer Strahlkraft gesegnete Tischtennisspielerin der DJK Holzbüttgen stand mit ihrer Doppelpartnerin Miriam Jongen 2018 schon einmal ganz oben auf dem Treppchen. „Ist schön da“, sagte sie mit einem strahlenden Lächeln, „daran könnte ich mich gewöhnen. Bevor sie sich dem Duell mit David Beineke an der Platte stellte, verriet die 26-Jährige noch das Geheimnis ihres Erfolges bei der Sportlerwahl: „Wir können im und rund um den Verein tatsächlich auf eine große Community bauen. Alle eint die Leideschaft für die DJK, ganz egal, ob sie in der Fünften oder Sechsten Mannschaft spielen.“ Und genau so soll es sein, findet Volker Koch, „denn dies ist eine Sympathiewahl, unsere Sportler sind im Rhein-Kreis fest verwurzelt.“ Was Vollmert und ihren in der Dritten Liga Nord aktiven Teamkolleginnen am perfekten Glück noch fehlt, ist eine bessere finanzielle Ausstattung. „Das ist vielleicht der Grund, warum wir in diesem Jahr nicht aufgestiegen sind.“