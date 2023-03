Judo Kindergruppen des TV Orken sorgen für gute Stimmung

Trotz auch für den Sport schwieriger Zeit findet Heinz-Peter Korte allemal Grund zum Lachen. Dem Präsidenten des TV Orken macht gerade der eigene Judo-Nachwuchs viel Spaß: „Unsere Kindergruppen wachsen und sind erfolgreich“, stellte er gut gelaunt fest. Als Beleg führte er die von elf Kindern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren erfolgreich abgelegten Gürtelprüfungen ins Feld. Lohn für die in den vergangenen Monaten unter der Regie der Trainer Jens Kronenthal und Uli Dircks geleistete Arbeit. Korte: „Die neue Prüfungsordnung verlangte nicht nur Fallen und Rollen, wettkampforientierte Würfe in alle Richtungen sowie Haltegriffe am Boden, sondern auch Fachbegriffe in japanischer Sprache.“ Prüferin Ana Alamo zeigte sich so zufrieden mit dem Theorie- und Praxiswissen von Mats, Max, Tim, Lenya, Teslime, Nazan, Émile, Jonathan, Annabel, Johannes und Maxim, dass sie den kleinen Judoka gelb-orange und gelbe Gürtel verlieh.