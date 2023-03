Handball-Regionalliga TV Korschenbroich ist schon am Freitag gefordert

Die Oberbergischen stellen eine Mannschaft mit einem gesunden Mix aus talentierten und erfahrenen Spielern, die versuchen das Tempo über die gesamte Spielzeit sehr hochzuhalten. Lansen fordert, dass sich seine Jungs auf das eigene Spiel fokussieren „Wir müssen in erster Linie auf uns selber achten. Die letzten Spiele haben gezeigt, dass wir noch genügend Potenzial nach oben haben. Insbesondere mit der Abwehrarbeit war ich nicht so zufrieden, weil wir zu viele einfache Tore kassiert haben. Die Absprache zwischen den Spielern und den Torhütern muss wieder optimiert werden. Außerdem müssen wir kompakter stehen und etwas mehr Aggressivität an den Tag legen, um aus einer stabilen Deckung heraus unser Tempospiel aufziehen zu können“, so Lansen. Auch im Angriff könne die Effektivität noch gesteigert werden. Wobei dies Jammern auf hohem Niveau sei, immerhin hat der TVK fast in jedem Spiel mehr als 30 Tore erzielt. Personell hoffen die Korschenbroich, mit dem kompletten Kader antreten zu können. Verletzte gibt es nicht zu beklagen, doch der eine oder andere Spieler ist gesundheitlich leicht angeschlagen. „Bei der Einheit am Montag haben wir die Intensität etwas heruntergefahren. Ich hoffe, dass sich alle Spieler regenerieren und keine neuen Krankheitsfälle bis zum Spiel in Solingen hinzukommen“, sagt Lansen.