2. Handball-Bundesliga Dormagen geht in Eisenach die Luft aus

Abgesehen davon, dass Kapitän Patrick Hüter weiter wegen eines Infekts erwartungsgemäß nicht einsatzfähig war, wurde auch der zweite Kreisläufer Aron Seesing nach seiner Muskelverletzung bei der Heimniederlage gegen Balingen nicht rechtzeitig fit. Zudem meldete sich der Halbrechte André Meuser mal wieder nicht spielbereit, dieses mal wegen Erkältungssymptomen, und Joshua Reuland saß zwar auf der Bank. kam aber wegen Leistenbeschwerden nicht zum Einsatz. So war TSV-Coach Matthias Flohr von Beginn an zu Experimenten gezwungen. Am Kreis, wo die Hauptverantwortung auf den Schultern des gerade erst 18 Jahre alt gewordenen Jan-Christian Schmidt lag, versuchte er es neben dem noch jüngeren Frederik Sondermann zum Beispiel auch mit Rückraumspieler Mislav Grgic. Zudem bildeten zum Beispiel die Spieler Schmidt, Alexander Senden und Lucas Rehfus im Wechsel einen Innenblock, der so vorher noch nie zusammen gespielt hatte. „Die Jungs haben es super gemacht. Aber wenn du es permanent mit Janis Schneibel, einem der besten Spieler der Liga zu tun bekommst, wird es irgendwann schwer“, sagte Matthias Flohr. Zunächst konnte er aber beobachten, wie seine Mannschaft einen super Start in die Partie erwischte. „Da hat die Abwehr in Zusammenarbeit mit dem Torwart sehr gut funktioniert, und im Angriff haben wir viele Zweikämpfe gewonnen“, erklärt Flohr. Ergebnis war, dass seine Mannschaft in einer torarmen ersten Hälfte bis zum 11:7 (26.) durch Jan-Christian Schmidt ständig vorne lag. Doch dann kam erstmals ein Bruch ins Spiel, zwei technische Fehler und zwei Fehlwürfe ermöglichten den Gastgebern, bis zur Pause auszugleichen, eine Sekunde vor dem Pausenpfiff fiel das 11:11.