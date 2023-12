Engagement in Dormagen Amazon-Mitarbeiter packen bei der Tafel Dormagen mit an

Mit dem „Amazon Volunteering“ gibt das Unternehmen seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit, während der regulären Arbeitszeit soziale Projekte in ihrer Nähe zu unterstützen. Jenny Penning, Standortleiterin des Amazon-Sortierzentrums Dormagen, betont: „Wir möchten ein guter Nachbar sein. Deshalb engagieren wir uns in der Region und unterstützen die Arbeit gemeinnütziger Organisationen.“ Die Tafeln leisteten einen enorm wichtigen gesellschaftlichen Beitrag unter schwierigen Bedingungen. „Wir freuen uns, wenn wir dabei helfen können und möchten auch in Zukunft eng mit der Tafel Dormagen zusammenarbeiten.“ Insgesamt kaufte Amazon haltbare Lebensmittel im Wert von 30.000 Euro ein und übergab diese an drei Verteillager der Tafeln. 2022 hatte das Unternehmen Sachspenden in Höhe von 5,7 Millionen Euro an Tafeln in Deutschland verteilt.