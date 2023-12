„Zoltan“ über Dormagen Feuerwehr mit acht Sturmeinsätzen

Sturmtief Zoltan hat am Donnerstag, 21. Dezember, für acht Einsätze der Dormagener Feuerwehr gesorgt. Zwischen 14.20 und 23 Uhr kam es zu sieben Einsätzen wegen umgekippter Bäume, die zum Teil auf Straßen und Gehwege sowie auf Autos gefallen sind. So brach in der Espenstraße eine Baumkrone ab und beschädigte ein geparktes Auto. Ebenso brachen mehrere dicke Äste eines Baumes in der Buchenstraße ab und beschädigten dort zwei geparkte Autos. Bei einem weiteren Einsatz ist ein Sonnenschirm in einen Baum geweht worden. Es sind keine Personen zu Schaden gekommen. Im Einsatz befanden sich die hauptamtliche Wachbesatzung sowie die Löschzüge Nievenheim, Hackenbroich und Stadtmitte.