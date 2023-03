Frauenfußball Nievenheim zeigt Stehvermögen

Eine ganz besondere Energieleistung vollbrachten die Fußballerinnen des VdS Nievenheim beim 1:1-Unentschieden in der Kreisliga, Gruppe 8, gegen die Sportfreunde Neersbroich. Als Leonie Clauß in der 60. Minute per Elfmeter zum Ausgleich traf, standen die Gäste nämlich nur noch zu neunt auf dem Feld. „Weil einige Spielerinnen nach ihren Corona-Erkrankungen zurückgekehrt waren, sind wir zwar mit 14 Spielerinnen angereist, aber dann hat es uns übel erwischt“, berichtete Trainer Jost Hesshaus fassungslos: Nach und nach verabschiedete sich Spielerin um Spielerin, „davon eine mit angebrochener Rippe ins Krankenhaus, eine andere wurde mit Verdacht auf Knöchelbruch im Notarztwagen abtransportiert“, erzählt der Coach.