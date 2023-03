Turnen Dormagenerin Sarah Voss startet gut in die Saison

Der Mixed-Wettbewerb ist ein ganz besonderes Format, bei dem vier Nationen mit je drei Turnerinnen und drei Turnern gegeneinander antreten. In der deutschen Mannschaft waren neben Sarah Voss (TZ DSHS Köln) auch noch Elisabeth Seitz (MTV Stuttgart), Anna-Lena König (KRK Karlsruhe), Andreas Toba (TK Hannover), Milan Hosseini (TG Böckingen) und Pascal Brendel (KTV Wetzlar) dabei. Sie bekamen es mit der Konkurrenz aus Japan, Brasilien und den USA zu tun. Im direkten Duell mit den US-Amerikanern wählten die Deutschen für den ersten Durchgang sowohl bei den Männern als auch den Frauen den Sprung als Auftaktgerät, wobei Sarah Voss einen Yurshenko mit ganzer Schraube zeigte, der 13,566 Punkte für das deutsche Team einbrachte. Im zweiten Durchgang turnten die Frauen am Stufenbarren, an dem die Dormagenerin 12,833 Punkte einsammelte. Am Boden ging es dann um den Einzug ins Finale gegen Japan, das sich gegen Brasilien durchgesetzt hatte. Dort erhielt Sarah Voss 12,666 Punkte für ihre Übung und trug so zum Sieg gegen die USA bei. Im Finale gegen Japan wurde dann bei den Frauen nur der Schwebebalken als letztes verbliebenes Gerät geturnt, während die Männer ans Pauschenpferd gingen. Sarah Voss holte auf dem Schwebebalken 13,233 Punkte, wobei die Deutschen auf insgesamt 52,583 Punkte kamen und damit deutlich hinter Japan (55,833) zurückblieben. Nächster Termin für die deutschen Topturner und Topturnerinnen ist die EM April im türkischen Antalya.