Fußball Marius Schumacher ist DFB-Fußballheld

Und wenn der Fußball und der SV Glehn einmal Pause haben, findet er Zeit für sein zweites großes Hobby: Als Oberleutnant führt Schumacher beim Neusser Schützenfest einen jungen Zug „d´r Maat erop“. Mit der Auszeichnung verbunden ist eine Ausbildungsreise ins pulsierende Barcelona. „Dort“, führte der von Herbert Schumacher und René Lamers begleitete Kreisfußballvorsitzende Dirk Gärtner in seiner Laudatio aus, „steht neben dem Trainingscamp mit DFB-Elitetrainern ein Stadtbummel mit dem Besuch des legendären Stadions ,Camp Nou’ auf dem Programm. Den Abschluss der Reise für die 260 ,Helden’ aus dem gesamten Bundesgebiet bildet dann eine Party in einer Finca außerhalb der Stadt.“ Schumacher wollte mit Blick auf seine jungen Kicker indes unbedingt festgehalten wissen: „Ihr gebt mir so wahnsinnig viel zurück. Das macht diesen Job so außergewöhnlich. Ich bin unheimlich stolz auf diese Auszeichnung.“ Seine Schützlinge überreichten ihm daraufhin ein besonderes Geschenk: speziell für ihn von Nationalkeeper Marc-André ter Stegen signierte Torwarthandschuhe.“