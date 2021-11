Eishockey : Der Neusser EV steht vor einer Reifeprüfung

Neuss Zuletzt waren die Neusser in der Erfolgsspur. Gegen die Topmannschaften aus Ratingen und Neuwied muss die Mannschaft von Trainer Sebastian Geisler zeigen, ob sie besser mithalten kann als in den Hinspielen.

Die meisten Tore geschossen und die wenigsten kassiert, dies sind die beeindruckenden Statistiken der Ice Aliens, die NEV-Trainer Sebastian Geisler nachdenklich werden lassen. Mit 17 Punkten rangiert Ratingen momentan einen Zähler hinter dem Tabellenführer aus Neuwied. Grund für den Rückstand ist die 7:5-Niederlage im direkten Duell am vergangenen Wochenende. Dagegen sollten für die Neusser neun Punkte aus den letzten drei Partien Anreiz genug sein, die 2:6-Hinspielniederlage abzuhaken und nach vorne zu blicken. NEV-Coach Geisler weiß, was auf sein Team zukommt. „Wir sind am Wochenende klarer Außenseiter, ein Punktgewinn wäre schon ein großer Erfolg.“ Der NEV rät seinen Anhängern zu vorheriger Ticketbestellung auf der Homepage der Ratinger, da erfahrungsgemäß der Andrang im Gästebereich der Aliens sehr stark ist.