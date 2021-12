Eishockey-Regionalliga : Neusser EV muss am zweiten Weihnachtstag ran

Neuss Den Eishockey-Regionalligisten plagen vor dem Derby am Sonntag bei den Ratinger Ice Aliens heftige Personalprobleme. Dennoch ist Trainer Sebastian Geisler zuversichtlich.

Mit den ersten drei Punkten der Hauptrunde im Match gegen Neuwied haben sich die Regionalliga-Eishockeyspieler des Neusser EV am vergangenen Wochenende vorzeitig selbst beschenkt. Auch an den Weihnachtstagen ist der NEV gefordert, am Sonntag (18 Uhr) trifft man sich in Ratingen zum Kräftemessen mit den Ice Aliens. Den Rückenwind aus den beiden starken Auftritten gegen Duisburg und Neuwied möchte Trainer Sebastian Geisler gerne ins Derby mitnehmen.