Fußball-Landesliga : Das Duell der Favoritenschrecke

HSG-Coach Hamid Derakhshan. Foto: Fupa

Holzheim Die Holzheimer tankten mit dem Heimsieg gegen den Rather SV Selbstvertrauen, der VfB Hilden II mit dem Erfolg beim hoch gehandelten 1. FC Viersen. Nun ist die HSG am Sonntag in Hilden zu Gast.

Von David Beineke

Die Holzheimer SG und die Reserve des VfB Hilden haben in der Fußball-Landesliga zu den großen Gewinnern des vorigen Wochenendes gehört. Während die HSG mit dem 2:1 daheim gegen den Rather SV einen Aufstiegsanwärter besiegte, gelang den Hildenern dasselbe Kunststück mit 4:2 beim 1. FC Viersen in beeindruckender Manier. Am Sonntag treffen beide Mannschaften in Hilden aufeinander.