Eishockey, Regionalliga : Mansfeld verstärkt die Aliens-Abwehr

Ratingen Luc Mansfeld hatte seine Eishockey-Stiefel aufgrund seines Studiums eigentlich schon an den Nagel gehängt, doch die Ratinger Ice Aliens haben den Verteidiger nun zu einem Comeback in der Regionalliga-Hauptrunde überreden können.

So auch am Sonntag im Heimspiel gegen den Neusser EV (18 Uhr). Fehlen werden den Aliens dann allerdings einige Spieler: Tobias Brazda hatte am Dienstag eine planmäßige Meniskusoperation. Im Spiel gegen Dinslaken war das Innenband im selben Knie gerissen und wurde im Rahmen der OP versorgt. Ob er diese Saison noch einmal zurückkehrt, ist fraglich. Malte Hodi, der einen Bänderriss in der Schulter auskuriert, fällt noch mindestens zwei Wochen aus. Auch Maik Klingsporn fehlt wegen einer Bänderverletzung, eine Rückkehr noch in dieser Saison ist eher unwahrscheinlich. Zudem musste Simon Migas am vergangenen Sonntag schon während des Aufwärmens passen. Er versuchte wieder ein paar Schritte auf dem Eis, doch die Verletzung am Fuß ließ noch keinen Einsatz zu. Ob er gegen Neuss dabei sein wird, entscheidet sich kurzfristig.