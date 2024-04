Fußball Bittere Bezirksliga-Niederlagen

Eller 04, der Tabellenzweite der Fußball-Bezirksliga und damit heißer Aufstiegskandidat, der wackelte mächtig am Götschenbeck. Aber er fiel nicht. Es lief die Nachspielzeit im Heimspiel von Ratingen 04/19 II, der Spielstand lautete 2:2. Eine Punkteteilung hätte für die Gäste wahrscheinlich das Aus bedeutet im Titelkampf. Und so warfen die Elleraner alles nach vorne. Ratingen, bis dahin völlig ebenbürtig, musste nun in der Verteidigung Schwerstarbeit leisten. Torwart Leon Wolf wurde noch zu zwei Glanzparaden gezwungen, aber dann kam, was plötzlich zu erwarten war. Eller traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit einem geglückten Durchbruch, und die Ratinger unterlagen mit 2:3.