Kegeln : SK Heiligenhaus verschenkt in Kamp-Lintfort die Siegmöglichkeit

Heiligenhaus In den ersten beiden Duellen stimmt der Kurs der Sportkegler noch, doch der Mittelblock gibt den Vorsprung aus der Hand – am Ende fehlen 16 Holz.

Einen nicht unwichtigen Anteil hatten die komplizierten Kunststoffbahnen in Kamp-Lintfort, die nicht mehr so ergiebig wie in der Vergangenheit waren, sondern wo tendenziell mehr Achter als Neuner fallen sollten. Ein probates Mittel, um hohe Holzzahlen von Gästekeglern zu vermeiden, wenn man die Tücken dieser Strategie selbst im Griff hat. Das Endergebnis spricht dafür, dass diese Strategie für Kamp-Lintfort aufging, sattelfest präsentierten sich die Gastgeber jedoch keineswegs.

Die Red Lions wollten das Tempo von der ersten Kugel an hoch halten. André Laukmann übertrumpfte mit starken 915 Holz sogar den besten Heimspieler Mike Mertsch (905 Holz), während Marcel Grote mit 868 Holz einige Hölzer auf Henk Lardenoije (818) gutmachen konnte. In Summe machte das einen Vorsprung von 60 Holz, die für den zweiten Block ein beruhigendes Polster sein sollten.

„Dass Oberthal zeitgleich beim KSC Landweiler gewann, passte in diesen verkorksten Tag und bringt uns in den ausstehenden Spielen in die Situation, dass schon Vieles passen muss und wir uns derartige Schnitzer überhaupt nicht mehr leisten dürfen,“ berichtet Grote. Am Samstag im Heimspiel gegen KSC Landweiler (Beginn 13 Uhr – Sportkegelanlage Heiligenhaus) erwartet der Kapitän daher eine klare Reaktion: „Bei allem Respekt vor den Saarländern: Ich hoffe, dass jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat und im letzten Heimspiel vor der Winterpause nochmal Alles abruft. Im neuen Jahr haben wir am 8. Januar direkt ein wegweisendes Spiel bei Ninepin Iserlohn vor der Brust, für das sich jeder empfehlen kann.“