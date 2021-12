Handball, Verbandsliga : TV unterliegt im Derby mit dem Abpfiff

Ratingens Top-Torschütze Moritz Metelmann wird gegen „interaktiv II“ von Bastian Schlierkamp (links) und Hendrik Stock bearbeitet. Foto: Fries, Stefan (frs)/Stefan Fries

Ratingen/Lintorf In der Verbandsliga gewinnt „interaktiv Handball II“ 31:30 in Ratingen, Salim Bakhsh ist der Siegtorschütze in letzter Sekunde. Sorgen bereitet dem TV der Gesundheitszustand von Torwart Max Scholz. Tabellenführer bleibt der TuS 08 Lintorf nach seinem souveränen 29:22-Sieg bei der SG Langenfeld II.