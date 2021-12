Schwimmen : Schwimmer des TV Ratingen gewinnen 22 Medaillen

Zufrieden mit ihrer Ausbeute in Wuppertal konnte die erste Mannschaft des TV Ratingen sein. Foto: TVR

Ratingen Bei den Verbandsmeisterschaften in Wuppertal holen die 15 Aktiven des TV Ratingen 22 Medaillen. Drei Schwimmerinnen werden zudem jahrgangsübergreifend Verbandsmeisterinnen.

Bei den Verbandsmeisterschaften in Wuppertal starteten 15 Schwimmer des TV Ratingen auf der 50-Meter-Langbahn. Amelie Makoski (Jahrgang 2003) schwamm zweimal auf Platz eins (50 und 100 m Brust) und zweimal auf Platz zwei (50 Schmetterling und 200 Brust). Celine Lehnard freute sich über Platz zwei über die 100 Brust in neuer Bestzeit von 1:18,76, dazu erzielte sie Platz drei über die 200 Brust. Charlotte Wendel (2004) gewann die 50 Schmetterling und die 100 Freistil, bei denen sie in 0:59,73 unter der Ein-Minuten-Grenze blieb. Helen Burchard (2004) siegte über 50 Rücken und holte Silber über 100 und 200 Freistil. Laura Dersch (2004) gewann die 200 Lagen und 100 Rücken.