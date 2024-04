Fußball, Oberliga 04/19 findet in Baumberg den Meister

Ratingen · Das Top-Spiel der Fußball-Oberliga in Ratingen geht klar an die Sportfreunde: Der Spitzenreiter beweist beim 3:1-Sieg seine Qualitäten, beide Trainer sprechen von einem verdienten Gewinner. Tabellarisch hat sich gar nicht so viel getan.

21.04.2024 , 19:45 Uhr

Vor dem 3:0 der SFB bekommt 04/19-Torwart Dario Ljubic den Ball im Zweikampf mit Subaru Nishimura nicht zu fassen. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Georg Amend Teamleiter Regiosport Mettmann