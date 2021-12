Handball : TV Ratingen will mit Sieg zurück auf Platz drei

RATINGEN Im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres wollen die TVR-Handballer noch einmal die Kräfte bündeln und die Reserve von „Interaktiv“ in die Schranken weisen.

Der TV Ratingen ist in der Handball-Verbandsliga, Gruppe 2, durch die Heimschlappe gegen die SG Langenfeld II (22:26/ Nachholspiel) auf den vierten Platz zurückgefallen. Aber Platz drei ist in Sichtweite und dort wollen die Grün-Weißen unbedingt wieder hin.

„Interaktiv Handball II“ ist am Samstag zu Gast zum Derby (Anwurf 17.30 Uhr, Europaring). Wozu diese „interaktiv-Truppe“ fähig sein kann, das zeigte sie zuletzt beim Auswärtssieg in Wülfrath. Und zu verschenken hat sie ohnehin nichts, sie ist in der restlos verzerrten Tabelle Viertletzter, also tief in den Abstiegskampf verwickelt.