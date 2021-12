Handball : „Interaktiv“ ist gegen HC Weiden auf der Hut

Trainer Ace Jonovski gehen in den vergangenen Wochen allmählich die Spieler aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der Ratinger Handball-Regionalligist empfängt an diesem Samstag den HC Weiden. Auf dem Papier sind die Gastgeber klarer Favorit, doch Kapitän Alexander Oelze warnt, die Partie vor eigenem Publikum als Selbstläufer zu sehen.

Es läuft wieder bei „interaktiv Handball“. Vorige Woche gewann der Regionalligist 32:22 bei der HSG Siebengebirge und schob sich damit wieder auf den ersten Tabellenplatz vor. „Auch wenn andere ein oder zwei Spiele weniger absolviert haben, ist das ein gutes Gefühl“, sagt Mannschaftskapitän Alexander Oelze. Den Schwung wollen die Ratinger nun ins nächste und letzte Spiel des Jahres gegen den HC Weiden mitnehmen. Anwurf an der Gothaer Straße ist bereits an diesem Samstag um 15.30 Uhr.

Drei Siege und sechs Niederlagen hat Weiden bislang auf dem Konto, so dass „interaktiv“ als deutlicher Favorit in die Partie geht. „Es wäre aber verrückt, das Spiel als Selbstläufer zu betrachten“, urteilt Oelze. „Das gilt bei jedem Gegner, aber vor Weiden sind wir besonders gewarnt. In der Saison 2019/20 haben wir beide Spiele gegen die Mannschaft verloren.“ Coronabedingt gab es seitdem kein Aufeinandertreffen mehr.