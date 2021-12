Individuelle Fehler, schlechte Chancenverwertung : Fortunas U23 verliert Nachholspiel in Lotte mit 1:3

Fortunas U23 verliert Nachholspiel in Lotte mit 1:3

Lotte Drei Tage nach der kurzfristigen Absage kann die Partie zwischen Fortunas Regionalliga-Mannschaft und den Sportfreunden Lotte über die Bühne gehen. Auf einem schlechten Platz liefern sich die Kontrahenten ein fehlerreiches, aber unterhaltsames Duell – die „Zwote“ unterliegt letztlich mit 1:3.

Immerhin die Teams waren vorgewarnt. Spielleiter Wolfgang Jades hatte sie offenbar zügig darüber unterrichtet, dass die am Samstag kurzfristig abgesagte Partie von Fortunas Regionalliga-Fußballern bei den Sportfreunden Lotte sogleich in dieser Woche nachgeholt werden soll. Der neue Termin: Dienstagabend. Die Öffentlichkeit erfuhr von diesen Plänen erst etwas mehr als 30 Stunden vor dem Anpfiff. Viel entscheidender war gleichwohl, dass die Begegnung diesmal tatsächlich über die Bühne gehen konnte. Zum Rückrundenauftakt verlor die „Zwote“ beim Kellerkind mit 1:3.

Trainer Nico Michaty vertraute mit einer Ausnahme auf dieselbe Anfangsformation, die er beim 2:4 gegen den SC Wiedenbrück ins Rennen geschickt hatte. Allein der gelbgesperrte Tom Geerkens fehlte, für ihn begann Marcel Mansfeld. Dementsprechend benötigten die Flingerner – anders als zuletzt oftmals – keine Zeit, um das Getriebe ins Laufen zu bringen. Trotzdem mussten sie in der Anfangsphase manche Stolperfalle überwinden; im wahrsten Sinne des Wortes. Der Rasen im Stadion am Lotter Kreuz war nass, tief und voller Löcher.

Während sich die Rot-Weißen noch auf der Suche nach ihrer Standfestigkeit befanden, stürmte der ehemalige Drittligist dem Führungstreffer entgegen. Nils Stettin brachte den Ball aber nicht an Fortuna-Keeper Franz Langhoff vorbei, den Nachschuss verzog Cedric Euschen. Kurze Zeit später stand Stettin erneut völlig frei im Strafraum der Gäste, er schlug aber ein sattes Luftloch. Es dauerte eine Viertelstunde, ehe die Flingerner zu ihrem Spiel fanden und die ersten Chancen kreierten. Mansfeld scheiterte zwei Mal per Kopf, Takashi Uchino beförderte die Kugel fast aus dem Stadion und eine Ecke von Tim Köther klatschte abgefälscht an den Pfosten.