Fußball Die Serien der A-Ligisten halten

Der erfreuliche Erfolgslauf des SV Hösel in der Kreisliga A hält an. Bei Schwarz-Weiß 06 setzte sich der Tabellenzweite sicher 3:0 (3:0) durch, der vierte Sieg in Folge, der Aufstiegsplatz wurde verteidigt. Den Gästen kam entgegen, dass Schwarz-Weiß nach 38 Minuten wegen Gelb-Rot in Unterzahl geriet. Zu diesem Zeitpunkt lag der SVH 2:0 vorne durch Niklas Oldörp und Marzio Menzler. Der köpfte einen Eckball, getreten von Nico Polster, zum 2:0 ein. Und kurz vor dem Wechsel machte Oldörp mit seinem 20. Saisontor das 3:0. Kurz nach Wiederanpfiff gab es ein zweites Mal Gelb-Rot für Schwarz-Weiß, dann spielten die Gäste den klaren Vorsprung locker runter. Dazu Trainer Benny Schröder: „In der zweiten Halbzeit konnten wir eine herrlich ruhige Kugel schieben. In doppelter Überzahl ist so etwas kein Problem. Aber wir haben auch ordentlich gespielt, der Sieg ist hoch verdient.“ Am Sonntag kommt der SC Unterbach an den Neuhaus, der wird mehr Ärger bereiten. Der macht sich auch noch leise Aufstiegshoffnungen.