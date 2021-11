Handball : Neuer Jugend-Chefcoach beim TSV Bayer Dormagen

Dormagen David Röhrig und Peer Pütz verlassen den Verein und suchen neue Herausforderungen. Ein Nachfolger, der die Nachwuchsarbeit am Höhenberg verantwortet, ist aber schon gefunden.

In der erfolgreichen Nachwuchsarbeit des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen gibt es ab der nächsten Saison eine gravierende Änderung. David Röhrig, bislang für die A-Jugend und die zweite Herrenmannschaft zuständig, sowie Peer Pütz, B-Jugend-Coach und Zweitliga-Co-Trainer von Dusko Bilanovic, werden ihre zum 30. Juni 2022 auslaufenden Verträge nicht verlängern. Röhrig folgt als Trainer beim Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau auf Piotr Przybecki. Neuer hauptamtliche Nachwuchstrainer beim TSV wird Martin Berger. In dieser Funktion übernimmt er die Cheftrainerposten der U23 und A1-Jugend sowie die hauptamtliche Verantwortung für den Nachwuchsleistungsbereich. Der 29-Jährige erhält zunächst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. „Es ist schade, dass wir mit David und Peer zwei langjährige und ausgezeichnete Nachwuchstrainer verlieren werden“, erklärt Björn Barthel, Handball-Geschäftsführer des TSV. „Bis zum Sommer haben wir gemeinsam aber noch viel vor und streben den bestmöglichen Erfolg an.“ Martin Berger kommt mit der Empfehlung einer A-Lizenz des DHB sowie einer vierjährigen Erfahrung als Nachwuchstrainer bei den Füchsen Berlin nach Dormagen. Mit dem Abgang von Peer Pütz gibt es weitere strukturelle Anpassungen im Jugendbereich. So wird der bisherige Co-Trainer der B1-Jugend, Andre Nicklas, diese zur neuen Saison als Cheftrainer übernehmen und zusätzlich als Co-Trainer zum Zweitligateam stoßen.