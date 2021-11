Tischtennis : TG Neuss hat viel Arbeit vor sich

Tom Heiße trifft in der Regionalliga mit der TG Neuss auf seinen Ex-Klub ASV Süchteln. Foto: Georg Salzburg(salz)

Rhein-Kreis In der Tischtennis-Regionalliga müssen die Neusser am Samstag und am Sonntag antreten. Bei Oberligist DJK Holzbüttgen ist Wiedergutmachung angesagt.

Nach der Pause in der Vorwoche kommt auf die TG Neuss am Wochenende gleich doppelt Arbeit zu. Die Quirinusstädter empfangen am Samstag den Meisterschaftsfavoriten 1. FC Köln II, bevor es dann am Sonntag zum Auswärtsspiel beim ASV Süchteln geht.

Gegen die Kölner sind die Neusser nur Außenseiter: „Der FC ist in kompletter Besetzung die mit Abstand stärkste Mannschaft der Liga. Da wäre ein Punktgewinn schon eine Sensation“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße, der sich aber im unteren Paarkreuz durchaus Chancen ausrechnet: „Da können wir mithalten und oben müssen wir uns ein Spiel klauen.“ Aktuell sind die Domstädter stets ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Mit 10:0 Punkten stehen sie an der Spitze der Tabelle. Am Sonntag sieht die Ausgangslage dann anders aus: „Das Spiel in Süchteln ist für uns realistischer zu gewinnen. Die Mannschaft kennen wir sehr lange“, meint Heiße, der selbst beim ASV spielte. „Das Spiel kann in jede Richtung gehen“, so seine Einschätzung.

Eine herbe Enttäuschung mussten die Männer der DJK Holzbüttgen in der Oberliga hinnehmen. Bei Borussia Düsseldorf II hagelte es eine deftige 0:10-Klatsche. Am Sonntag wollen sich die Kaarster vor heimischem Publikum im Spiel gegen die TTG Sankt Augustin rehabilitieren: „Nach der Niederlage gegen Düsseldorf stehen wir nun doch etwas unter Druck. Wir müssen daher zwingend zu Hause gewinnen, wenn wir noch Hoffnung auf den Klassenerhalt haben wollen“, so DJK-Spieler Nicolas Kasper.