Eishockey, Regionalliga : Max Bleyer führt die Ice Aliens zum Sieg über Neuss

Die Ratinger Ice Aliens haben am zweiten Weihnachtsfeiertag nicht nur die Glöckchen klingeln lassen, sondern auch die Torsirenen: Am Sonntagabend setzten sie sich in der Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga daheim gegen den Neusser EV mit 7:3 durch. Mann des Abends war Maximilian Bleyer, der drei Tore schoss und zwei weitere vorbereitete. Damit sind die Ratinger in der Tabelle auf Platz vier von sechs, einen Zähler hinter dem Dritten aus Neuwied.