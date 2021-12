Tipps für den Rhein-Kreis Neuss : Keine Langeweile in den Weihnachtsferien

Infos So kommt in den Weihnachtsferien keine Langeweile auf

Rhein-Kreis Neuss Der letzte Schultag ist überstanden, die Kinder freuen sich auf die Weihnachtsferien. Die coronabedingten Beschränkungen machen vielen jedoch einen Strich durch die Urlaubspläne. Aber auch im Rhein-Kreis Neuss gibt es zahlreiche Angebote für erlebnisreiche Ferien.

Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und in Zeiten von Kontaktbeschränkungen sowie 2G-Regelungen fragen sich viele Eltern: „Was soll ich mit den Kindern in den Ferien unternehmen?“. Im Rhein-Kreis Neuss gibt es zahlreiche Angebote. Auf Facebook sind sich die Nutzer einig: Ein schöner Spaziergang kombiniert mit einem ausgiebigen Brettspiele-Nachmittag amüsiert nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Hier sind weitere Ideen, die keine Langeweile aufkommen lassen.

Skilaufen und Snowboarden

Derzeit kündigen sich noch keine weißen Weihnachten im Rhein-Kreis Neuss an. Kein Problem für alle Wintersportfans – Skilaufen oder Snowboarden kann man auch im „Alpenpark Neuss“ (An der Skihalle 1 in Neuss).

Im Alpenpark Neuss kommen Ski-Fans auf ihre Kosten. Foto: Alpenpark Neuss

Spielplatzbesuch

Egal ob geimpft, genesen oder getestet: Auf dem Spielplatz spielt der Impfstatus keine Rolle.

Ein Spielplatz-Dschungel erwartet Kinder an der Kurt-Schumacher-Straße in der Südstadt in Grevenbroich. Jüchens größter Spielplatz liegt im Neubaugebiet Auenfeld am Käthe-Kollwitz-Weg. Er steht unter dem Motto „Südsee-Zauber“.

Ganz im Zeichen von Jim Knopf steht der Lummerland-Spielplatz am Neusser Stadtgarten. Highlight auf dem rund 3500 Quadratmeter großen Areal ist ein Drache, auf dem Kinder klettern können.

Bei schlechtem Wetter bietet sich ein Besuch im Indoor-Spielplatz „Logolino“ (Römerstraße 132 in Neuss) an – hier gilt die 2G-Regel. Achtung: Das „Logolino“ ist vom 24. Dezember bis einschließlich 3. Januar geschlossen.

Geocaching

Die meisten Kinder sind keine großen Fans vom Wandern. Verbunden mit einer Schnitzeljagd wird der Spaziergang jedoch zu einem Abenteuer. Was benötigt wird? Ein GPS-taugliches Gerät wie das Smartphone reicht aus. Jetzt einfach auf einer gängigen Geocaching-Webseite anmelden wie www.geocaching.com. Das Ganze gibt es auch als App fürs Smartphone. Dann gibt es auch schon Tipps zu versteckten Schätzen im ganzen Rhein-Kreis Neuss und die Suche kann beginnen.

Beim Geocaching gehen Kinder auf eine Schnitzeljagd in der freien Natur. Foto: dpa/Jennifer Heck

Christmas-Party auf dem Eis

In der Eisporthalle (Jakob-Koch-Straße 1 in Neuss) steigt am Sonntag, 26. Dezember, von 17 bis 19 Uhr eine Christmas Party auf dem Eis. Auch an Silvester und Neujahr ist die Eissporthalle geöffnet.

Kinderbauernhof Neuss

An 365 Tagen im Jahr steht der Kinderbauernhof in Neuss Selikum Besuchern kostenfrei zur Verfügung (Nixhütter Weg 141 in Neuss). Kinder erhalten hier einen Einblick in das Leben auf dem Bauernhof – begleitet von Pferdewiehern und Ziegenmeckern. An den Feiertagen, 24. bis 26. Dezember sowie 31. Dezember und 1. Januar, hat der Kinderbauernhof von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Auch ein großer Spielplatz ist vorhanden.

In Dormagen hält der Tierpark „Tannenbusch“ viele Überraschungen für seine kleinen Besucher bereit. Neben dem Wildpark kommen sportlich Aktive auf einem rund drei Kilometer langen Trimm-Dich-Parcours mit verschiedenen Fitness- und Klettergeräten auf ihre Kosten. Der Eintritt ist auch hier frei.

„Die kleine Zauberflöte“

Einen wunderschönen Abschluss der Weihnachtsferien bildet ein Besuch bei der Kulturhalle Dormagen (Langemarkstraße 1-3 in Dormagen). Aufgeführt wird dort am Sonntag, 9. Januar, eine kindgerechte Version von Mozarts „Zauberflöte“. Los geht es um 15 Uhr.

Kinobesuch