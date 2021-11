Fußball-Landesliga : Lokalduell ohne besondere Rivalität

Rhein-Kreis Geografisch liegen die Landesligisten SC Kapellen und Teutonia Kleinenbroich relativ nah beieinander, doch in Sachen Fußball gab’s nicht viele Berührungspunkte. Sonntag begegnen sich beide Teams im Jupp-Breuer-Stadion mal wieder.

Wenn sich der Tross von Teutonia Kleinenbroich am Sonntag auf den Weg nach Kapellen macht, um dort zum Meisterschaftsspiel in der Fußball-Landesliga anzutreten, muss er nicht viel Zeit einplanen. Auf der L361 an Glehn vorbei, und ein paar Minuten später können die Motoren vor dem Jupp-Breuer-Stadion schon ausgeschaltet werden. Doch trotz dieser geografischen Nähe gibt es keine besondere Rivalität zwischen den Vereinen. Für Brisanz sorgt nur die aktuelle Konstellation in der Tabelle.