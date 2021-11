Fußball : Rassismus-Vorwurf nach Spielabbruch in Dormagen

Rassismus-Vorwurf nach Spielabbruch in Dormagen

Dormagen Die Fußballer des TSV Bayer Dormagen II traten gegen den VdS Nievenheim II aus Solidarität zu einem ihrer Teamkollegen zur zweiten Hälfte nicht mehr an.

Nach dem Spielabbruch am Sonntag in der Fußball-Kreisliga B stehen sich die Zweitvertretungen des TSV Bayer Dormagen und des VdS Nievenheim fürs Erste unversöhnlich gegenüber. Die Kicker vom Höhenberg hatten zur Halbzeitpause in der Kabine entschieden, das Match nicht fortzuführen, „da aufgrund von Diskriminierung und Rassismus keine fairen und sportlichen Verhältnisse“ mehr geherrscht hätten. Eine Darstellung, die VdS-Trainer Harald Bongers allerdings nicht nachvollziehen kann: „Den Rassismus-Vorwurf muss ich komplett zurückweisen.“