Turnen : Kaarster Spatzen turnen sich in die Top 10

(rtp) Auf gleich zwei Meisterschaften ging es für die Turnerinnen der SG Kaarst um eine gute Platzierung: Zum einen waren fünf Mädchen der „Kaarster Spatzen“ in Düsseldorf bei den Rheinischen-Nachwuchsmeisterschaften im Geräteturnen in der Altersklasse der Sechs- bis Achtjährigen am Start. Zum anderen war Kaja Werremeier in Paderborn beim Deutschland-Cup im Einsatz.

In der Landeshauptstadt sorgten die Sechs- bis Siebenjährigen für den Startschuss in den Wettkampf. Die vier Teilnehmerinnen aus Kaarst konnten sich die Plätze 14 (Emma Kroschinsky), 15 (Leonie Mette) und 16 (Amelie Kirschniak) sichern. Besondere Erwähnung gilt Pelin Cetinkay, die sich mit einem starken neunten Gesamtplatz unter die zehn Besten turnen konnte. In der Altersklasse acht konnte Ella Marie Sumner einen sturzfreien Wettkampf turnen und sich somit den zehnten Rang im Gesamtklassement sichern. Zudem ging sie als Gastturnerin für den SV Krefeld an den Start und belohnte sich als Dritte prompt mit einer Bronzemedaille. Trainerin Natalia Schlag: „Ein Dankeschön geht an das Turn Team-Krefeld für die tolle Zusammenarbeit.“ Der nächste Wettkampf findet für die Mädchen der SG Kaarst in drei Wochen in Form des Kadertests statt. Dort heißt es für sie, in athletischen und technischen Normen ihr Können unter Beweis zu stellen.