Neuss : Fünfkämpfer des Neusser SV in Aufruhr

Siggi Willecke ist Vorsitzender des Neusser SV. Foto: -woi/- woi

Neuss Die aufgeheizte Stimmung nach den unschönen Bildern aus Tokio hat auch die Abteilung des Neusser Schwimmvereins voll getroffen. Vorsitzender Siggi Willecke plädiert dafür, über die Abschaffung des Reitens noch mal zu diskutieren.

Seit den Olympischen Spielen von Tokio macht die Sportart Moderner Fünfkampf eine schwere Zeit durch. Die deutsche Topathletin Annika Schleu und Trainerin Kim Raisner kamen bei der Teildisziplin Reiten mit einem verunsicherten Pferd nicht klar und erzeugten unschöne Bilder. Die sorgten für Empörung von vielen Seiten, auch von Tierschützern. Das große Echo traf allerdings nicht nur Verbände und Spitzensportler. Auch die Vereine an der Basis, wie etwa die Fünfkampf-Abteilung des Neusser SV, bekamen viel von dem Unmut ab. Für weiteren Aufruhr sorgten dann Ende voriger Woche Medienberichte, wonach der Weltverband UIPM beschlossen habe, Reiten durch Disziplin Radfahren zu ersetzen.

„Was wir uns alles anhören mussten, war unglaublich“, sagt Siegfried Willecke, Vorsitzender des Neusser SV. Auch die Diskussionen und Anfeindungen um die Sportart in den sozialen Medien verfolgen die NSV-Verantwortlichen genau. Nachdem der Verein in den vergangenen Wochen damit beschäftigt war, das zu verdauen, wird jetzt darüber diskutiert, wie mit der angekündigten Abschaffung des Reitens umgegangen wird. Klar ist seit Donnerstag mit Blick auf eine Erklärung des UIPM jedenfalls, dass bis Olympia 2024 in Paris zunächst alles beim Alten bleibt. Allerdings soll bis Ende 2022 darüber beraten werden, welche neue Sportart für das Reiten aufgenommen werden soll. Der deutsche UIPM-Präsident Klaus Schormann unterstrich indes, dass Radsport eher nicht als Ersatzdisziplin in Frage komme.

Info Moderner Fünfkampf ist seit 1912 olympisch Geschichte Ins Leben gerufen wurde der Moderne Fünfkampf von Pierre de Coubertin, dem Initiator der Olympischen Spiele der Neuzeit. Den ersten Wettkampf gab es bei den Olympischen Sommerspielen 1912 in Stockholm. Disziplinen Ein Wettkampf setzt sich aus Degenfechten, Schwimmen (200 Meter Freistil), Springreiten und seit 2009 Combined (Laufen/Schießen) zusammen.

„Egal wie, für uns ist die Entwicklung nicht gut, weil bei uns aktuell alle Sportler aus dem Reitsport kommen“, sagt Willecke. Das kommt durch die besondere Konstellation, dass in Neuss ein Landesleistungsstützpunkt angesiedelt ist und sich Stützpunktleiter Frank Adam als Reitlehrer bei seinen Schülern auch nach Talenten für den Fünfkampf umschaut. Adam war unter dem legendären Elmar Frings, zweimaliger Olympiateilnehmer aus Neuss, auch selbst als Fünfkämpfer aktiv. „Wir legen sehr großen Wert auf die reiterliche Ausbildung, so dass unsere Athleten entsprechend stark in dieser Disziplin sind. Die Abschaffung trifft uns natürlich hart“, sagt Willecke. Auch wenn der Nachwuchs bis 15 Jahre bei seinen Wettbewerben noch gar nicht reiten muss, wird auch in den schon jüngeren Jahrgängen gezielt trainiert, um eine entsprechende Leistungsstärke aufzubauen.

Zu den aussichtsreichsten Sportlern im Verein gehört Junior Christoph Lemken, für den sogar Paris 2024 ein Thema sein könnte. Für ihn ergibt sich die Frage, ob er voll aufs Reiten setzen soll, um eventuell bei den nächsten Spielen dabei zu sein oder ob er nach Bekanntgabe der neuen Disziplin umschwenkt, um nach 2024 in der Spitze mitmischen zu können. „Wir sind ein bisschen leer, was die Diskussion anbelangt, versuchen aber, unsere Sportler zu motivieren, dabei zu bleiben“, sagt Willecke. Die Lage bei den NSV-Fünfkämpfern ist nach den Corona-Lockdowns schwer genug. Nur elf Aktive hat die Abteilung aktuell – so wenig wie noch nie.