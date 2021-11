2. Handball-Bundesliga : Heimspiel des TSV gegen Eisenach am Freitag fällt aus

Dormagen Nach der ausgefallenen Partie im Oktober gegen Dresden kann ein weiteres Spiel der Dormagener wegen Corona-Fällen beim Gegner nicht stattfinden. Derweil gibt es eine weitere schwere Verletzung zu beklagen.

Langsam, aber sicher kommen Erinnerungen an die vergangene Saison der 2. Handball-Bundesliga hoch. In der Spielzeit, die unter den Bedingungen der extremen Corona-Maßgaben über die Bühne ging, gab es immer wieder Spielausfälle wegen Corona-Ausbrüchen bei einigen Mannschaften. Mit steigenden Inzidenzen in Deutschland scheinen sich auch die Fälle im Sport wieder zu häufen. Am Donnerstag kam jedenfalls die Nachricht, dass das für Freitag angesetzte Heimspiel des TSV Bayer Dormagen gegen den ThSV Eisenach abgesagt wurde, weil bei den Gästen einige Spieler an Covid-19 erkrankt sind und sich in Quarantäne befinden. Für die Dormagener ist es bereits die zweite Partie, die in der laufenden Saison wegen des Corona-Virus abgesagt werden musste. Am 22. Oktober hätte der TSV beim HC Elbflorenz antreten sollen, doch dann gab es positive Testergebnisse bei den Dresdnern. Während diese Partie am Mittwoch, 15. Dezember, nachgeholt wird, wird nach einem neuen Termin für das Heimspiel gegen Eisenach noch gesucht. „Wir wären bereit gewesen für das Spiel. Aber Corona ist offenbar noch nicht vorbei, da müssen wir durch“, sagte TSV-Coach Dusko Bilanovic, der am Dienstag auch noch eine schlechte Nachricht aus der medizinischen Abteilung bekam. Die Verletzung, die sich Lucas Rehfus am Wochenene bei der U20-Nationalmannschaft zuzog, stellte sich als zweifacher Bänderriss heraus. Das bedeutet etwa zwei Monate Pause für den Halblinken.