Fußball : VdS Nievenheim ist doch schlagbar

Rhein-Kreis SVG Grevenbroich übernimmt nach der Niederlage des VdS beim SC Grimlinghausen in der Fußball-Kreisliga A wieder die Tabellenspitze.

Weil Nievenheim zum ersten Mal in dieser Saison verliert, hat die Fußball-Kreisliga A einen neuen Tabellenführer. Derweil kommt der TuS Grevenbroich beim FC Delhoven unter die Räder.

SC Grimlinghausen – VdS Nievenheim 3:2 (2:0). Nach zehn ungeschlagenen Spielen – saisonübergreifend sogar 21 – hat Nievenheim erstmals wieder verloren. Matthias Castens (25.) und Fabio Dittrich (35.) schossen Grimlinghausen auf die Siegerstraße. Auf den Anschlusstreffer von Kai Pelzer (51.) folgte das 3:1 von Miguel Fernandez (68./FE). Pelzer konnte kurz vor Schluss nur noch das 2:3 erzielen. „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Das ist superärgerlich, aber jede Serie reißt irgendwann mal“, sagte Nievenheims Trainer Daniel Köthe. Besonders bitter ist das, weil der VdS die Tabellenführung nach einem Spieltag schon wieder abgeben muss. Bei Grimlinghausen war der Jubel groß. „Wir waren kämpferisch stark und unser Torwart Maurice Wolff hat uns in der Drucksituation gerettet. Eine geile Sache“, freute sich SCG-Coach Milad Bastanipour.

Entdeckungsreise zur Kunst in der Stadt

Neues Buch in Grevenbroich

Neues Buch in Grevenbroich : Entdeckungsreise zur Kunst in der Stadt

Zwei Trainerwechsel in der Schlossstadt Grevenbroich

Fußball : Zwei Trainerwechsel in der Schlossstadt Grevenbroich

FC Delhoven – TuS Grevenbroich 9:2 (5:1). Die Schlossstädter sind mächtig unter die Räder gekommen. Max Ohm (15., 52., 88.), Felix Frason (6., 48.), Markus Müller (17., 56.), Kevin Schmidt (27.) und Marcel Klein (39.) trafen für Delhoven. Lars Faßbender (18.) und Tayfun Kula (75.) betrieben für Grevenbroich nur Ergebniskosmetik. „Es fällt schwer, Worte zu finden“, sagte Grevenbroichs Sportlicher Leiter Thomas Ugowski. „Für uns fängt die Saison nächste Woche neu an“, so Ugowski. Dann sind einige Kicker wieder fit und Trainer Michele Fasanelli steht an der Seitenlinie.

SVG Grevenbroich – VfR Büttgen 5:1 (2:0). Genclerbirligi grüßt wieder von der Tabellenspitze. „Das war ein gutes Spiel von uns. Wir waren über 90 Minuten dominant“, sagte Trainer Erkan Akan. Ismet Cakmak (36., 39.) traf in der ersten Hälfte doppelt. Nach dem Anschlusstreffer von Simon Fuchs (50.) legten Kaan Orduzu (63., 74.) und Ersin Davarci (90.) nach.

SV Bedburdyck/Gierath – TuS Hackenbroich 3:1 (0:1). Der SV Bedburdyck/Gierath macht es sich in der oberen Tabellenhälfte gemütlich. Gegen Hackenbroich geriet Gierath zwar durch einen Treffer von Michael Kandora in Rückstand, konnte dann aber nach der Pause dank Maxi Schüller (64.), Mo Salou (68.) und Fabian Beyvers (90.+4) zurückschlagen. „Ich kann nicht meckern, wir haben das verdient über die Bühne gebracht“, sagte Trainer Jürgen Steins. Der einzige Kritikpunkt sei die Chancenverwertung. „Wir hätten den Sack früher zumachen müssen“, so Steins. Angesichts der immer noch angespannten Personallage ist er mit der Ausbeute nach elf Spielen (19 Punkte) sehr zufrieden.