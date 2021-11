Fußball-Landesliga : Holzheimer SG dreht Spiel gegen Rath

Holzheims Baran Bal (l.) liefert sich einen Zweikampf mit dem Rather Khalid Al-Bazaz. Tom Nilgen schaut’s sich aus sicherer Entfernung an. Foto: Andreas Woitschützke

Holzheim Nach drei sieglosen Partien in der Fußball-Landesliga ist die HSG in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen die favorisierten Rather brauchten die Gastgeber zwar eine lange Anlaufzeit, doch am Ende reichte es zum wichtigen Sieg.

In der 88. Minute gab es kein Halten mehr. Alle Holzheimer Spieler auf dem Platz sowie die Kollegen auf der Auswechselbank und das Trainerteam stürmten auf Yannick Joosten zu, um sich mit ihm zu freuen. Kein Wunder, der Stürmer hatte gerade nach einer Ecke von Tom Nilgen das 2:1 gegen den Rather SV erzielt und damit eine Partie gedreht, in der es lange Zeit nicht so aussah, als würde die HSG als Sieger vom Platz gehen können. Danach musste Holzheim zwar in sieben Minuten Nachspielzeit noch bangen, doch letztlich blieb es bei der knappen Führung, so dass nach zuvor drei sieglosen Spielen unter dem Strich gegen den Aufstiegsanwärter ein ebenso überraschender wie wichtiger 2:1 (0:1)-Heimerfolg stand.

„In der ersten Hälfte haben wir unsere bislang schlechteste Saisonleistung gezeigt. Rath hat es zwar gut gemacht, aber wir waren auch überhaupt nicht da. Wir haben die ersten 45 Minuten komplett verpennt“, meinte HSG-Coach Trainer Hamid Derakhshan. Das ging schon damit los, dass der Schiedsrichter kaum angepfiffen hatte und schon wenig später auf den Elfmeterpunkt im Strafraum der Gastgeber zeigte. Ein Fehlpass hatte dafür gesorgt, dass sich die Holzhemer Abwehr noch noch regelwidrig zu helfen wusste. Eine Einladung, die sich Raths Stürmer Ibrahim Dogan nicht entgehen ließ, er vollstreckte souverän gegen Tobias Schriddels, der für den verletzten Nico Bayer das HSG-Tor hütete. Ein Schock, von dem sich die Holzheimer vor der Pause nicht mehr erholten. Gegen gut organisierte, aber keineswegs überragenden Rather, waren die Gastgeber mit und gegen den Ball selten auf der Höhe. Weil mit zahlreichen verlorenen Zweikämpfen die Basis nicht da war, fehlte offenbar auch das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten bei Offensivaktionen. Fehlpässe und technische Fehler im Spielaufbau sorgten dafür, dass Holzheim total harmlos blieb. Dass Trainer Hamid Derakhshan noch vor der Pause Moritz Leon Nischann für die Sechserposition brachte, um Kapitän Pascal Schneider vorzuziehen, hatte zunächst keine Wirkung, sollte sich später aber noch auszahlen.

Info Yannick Joosten erzielt das Siegtor für die HSG Holzheim: Schriddels; Borkowski, Wanneck, Nilgen, Dyla, Schneider (90.+2 Nakazato), Brune, Reiß (80. Tome), Asllani (39. Nischann), Bal (90.+4 Arvanitidis), Joosten (90. Schwarz) Tore: 0:1 (3./Foulelfmeter) Dogan, 1:1 (82.) Schneider, 2:1 (88.) Joosten Schiedsrichter: Gerrit Wiesner (Duisburg) Zuschauer: 250