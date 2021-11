Basketball : Elephants beenden ihre schwarze Serie

Geschafft: (v.l.) Dzemal Selimovic, Bastian Becker, John Murry, David Markert, Almedin Berberistanin, Thomas Lehnen, Julian Mikhail, Balla Thiam, Tim Elkenhans und Thabiso Mkwanazi nach dem ersten Saisonsieg der Elephants Grevenbroich über Hagen. Foto: Michael Ritters

Grevenbroich Der Doppelspieltag in der Regionalliga West beginnt für Grevenbroich finster und endet mit einem Basketball-Fest. Gegen Hagen gelingt endlich der erste Saisonsieg.

Es geht doch! Nur zwei Tage nach der in jeder Beziehung bitteren Niederlage im Kellerduell der Basketball-Regionalliga bei der BG Dorsten scheint in Grevenbroich wieder die Sonne: Mit dem 93:88-Heimsieg (Halbzeit 54:45) über die BBA (BG) Hagen gelang den NEW’ Elephants im achten Anlauf endlich der erste Saisonsieg.

Schon beim 103:107 nach Verlängerung (51:41) in Dorsten hatte es lange ausgesprochen gut für die Jungs von der Erft ausgesehen. Denn den vor allem im zweitem Viertel (25:13) erstrittenen Zehn-Punkte-Vorsprung (73:63) nahmen die Gäste mit in den Schlussabschnitt. Zwischenzeitlich hatte das Schlusslicht sogar mit 70:52 (27.) geführt. Doch dann brach das Unheil mit voller Wucht über die armen Schlossstädter herein: Der bis dahin überragende Marc Raß (19 Punkte) verdrehte sich so unglücklich das Knie, dass ihm auf dem Weg in die Kabine schlecht wurde und er umgehend ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Kernspintomographie (MRT) soll am Montag Aufschluss über die Schwere der Blessur geben, doch Pfüller war sich schon am Freitagabend sicher: „Da ist irgendwas gerissen.“

Info Der Doppelspieltag der Elephants Grevenbroich Dorsten – Grevenbroich 107:103 nach Verlängerung (41:51/92:92) Dorsten: Galvez-Rodriguez (6), Cica (30), Terboven, Morlock (2), Styranko, Fabek (20), Mfulama, Brevard (30), Peters (13), Altekruse (2), Voca (4) Grevenbroich: Lehnen, Raß (19), Thiam (3), Mkwanazi (12), Markert (6), Becker (5), Berberistanin (4), Selimovic (11), Murry (35), Mikhail (8) Viertel: 28:26, 13:25, 22:22, 29:19, 15:11 (OT) Grevenbroich – BBA Hagen 93:88 (54:45) Grevenbroich: Lehnen (3), Thiam, Mkwanazi, Markert (13), Becker (23), Berberistanin (4), Selimovic (12), Murry (29), Mikhail (9) Hagen: Ligons (26), Wegmann (3), Spitale (2), Krichevski (2), Ribic (7), Theodoridis (5), Fuhrmann (2), Opitz (8), Fritze (26), Nedzinskas (7) Viertel: 30:18, 24:27, 13:25, 26:18 Das nächste Spiel ETB Miners – Elephants Grevenbroich, 13. November (19.30 Uhr, Sporthalle Am Hallo in Essen)

Bereits vor der Partie hatte ihm Aufbauspieler David Markert eröffnet, dass er sich besser heute als morgen einer Operation an der Hüfte zu unterziehen habe. Der 27-Jährige stand in Dorsten zwar noch mal fast 30 Minuten auf dem Feld, „wird die nächsten Wochen aber raus sein“, befürchtet der Coach. Dass Thabiso Mkwanazi sein überraschendes Comeback in nur 13:30 Minuten mit zwölf Punkten (6/9 Würfe aus dem Feld) garnierte, ging darum fast unter.

Zu allem Übel begannen sich die mausetot gewähnten Hausherren plötzlich zu rühren. Die entscheidende Injektion verabreichte ihnen der erst im September unter Vertrag genommene Uros Cica. Der 2,01 Meter große Serbe schoss die Lichter in der KIA Baumann Arena aus, knallte den Ball von jenseits der Drei-Punkte-Linie bei 14 Versuchen acht Mal in den Korb – und legte am Ende mit 30 Punkten und 13 Rebounds ein Double-Double auf. „Ihn haben wir nicht in den Griff bekommen“, räumte Pfüller ein. Das galt auch für Tyler Brevard. Der kurz vor Saisonstart für seinen verletzten Landsmann Deonta Terrell verpflichtete US-Profi kam ebenfalls auf 30 Punkte. Gemeinsam mit Jason Fabek (20 Punkte) brachten die beiden „Imports“ ihr Team zurück ins Spiel. Und als kurz vor Schluss beim 92:92 sowohl John Murry (35 Punkte) als auch Thabiso Mkwanazi ihre Chance vergaben, den ersten Sieg der Elephants im siebten Versuch unter Dach und Fach zu bringen, ging das Match in die Verlängerung. Ohne Raß und mit einem Dzemal Selimovic, der diesmal trotz seiner elf Punkte und 14 Rebounds nicht so stark aufzutrumpfen wusste wie in den vergangenen Wochen, führte das fünfminütige Nachsitzen nicht zum Happy End. Auch Murrys Griff in die Trickkiste, mit dem er ein 4-Punkt-Spiel (Dreier plus Bonusfreiwurf) provozieren wollte, misslang. Wie eine Woche zuvor gegen Ibbenbüren (99:107 nach Verlängerung) blieb nach einem aufregenden Abend nur Enttäuschung. Für Pfüller stand indes fest: „Mit Marc hätten wir dieses Spiel gewonnen.“

Doch den Frust wandelten die Elephants in positive Energie um. Gegen die erfahrenen Gäste aus Hagen um den unverwüstlichen Marcus Ligons, den Ex-Grevenbroicher Vytautas Nedzinskas, Sören Fritze, den der ehemalige Manager Hartmut Oehmen einst gerne an die Erft gelotst hätte, und Yannick Opitz marschierten die seit Wochen vom Pech verfolgten Dickhäuter wieder. Markert biss auf die Zähne und in Abwesenheit von Marc Raß übernahm Bastian Becker das Kommando. „Er hat immer dann getroffen, wenn Hagen auf Zone umgestellt hat“, lobte Pfüller den „ewigen Basti“, für den am Ende 23 Punkte zu notieren waren. Mit neun Zählern am (überlebens-)wichtigen Sieg beteiligt war Julian Mikhail, der dreimal erfolgreich aus der Ferndistanz draufhielt.