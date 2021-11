Fußball-Bezirksliga : DJK Gnadental feiert Derbysieg

Traf für die DJK Gnadental im Lokalderby: Marco Czempik. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Für die Gnadentaler gab’s daheim ein 4:2 gegen den SV Uedesheim, zufrieden mit dem Spiel waren aber beide Trainer nicht. Jüchen konnte den Anschluss an Primus Büderich halten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Noah Knothe

Der zwölfte Bezirksligaspieltag wurde durch viele Tore und hart umkämpfte, knappe Partien geprägt. Das Mittelfeld bleibt weiterhin eng zusammen, während der VfL Jüchen-Garzweiler und die DJK Gnadental weiter davonziehen.

TSV Bayer Dormagen – BV Wevelinghoven 4:3 (1:2). In einer ereignisreichen Partie am Freitagabend erwischte der TSV den besseren Start und ging durch Dominik Dobras (11.) mit 1:0 in Führung. Daraufhin nahm der BVW das Spiel an sich und drehte innerhalb von zehn Minuten durch Alexander Höchst (16.) und Jan Sönke (21.) das Spiel. Im zweiten Durchgang blieben die Gäste überlegen und erhöhten durch Manuel Sousa (59.) auf 3:1. In der 75. Minute stand der Wevelinghovener Kapitän nach einer Roten Karte erneut im Fokus. Simon Büttgenbach, Sportlicher Leiter des BVW konnte diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Der Platzverweis brachte den TSV zurück ins Spiel, so dass es dem Gastgeber noch gelang, das Spiel zu drehen. Lukasz Koziatek (77.), Sven Sistig (79.) und ein Eigentor von Marc Weuffen (82.) brachten Dormagen den späten Sieg ein. Nach dem Abpfiff wurde Jan Sönke erneut sehr umstritten mit Gelb-Rot bestraft und wird ebenfalls gegen die SG Rommerskirchen-Gilbach kommende Woche fehlen. „Wevelinghoven war klar besser und hätte den Sieg mehr verdient als wir, die Rote Karte hat uns dann aber noch mal zurückgebracht“, sagte TSV-Trainer Frank Lambertz.

TV Kalkum – VfL Jüchen-Garzweiler 1:2 (0:1). Der VfL erkämpfte sich in Kalkum die drei Punkte, dennoch war die Leistung der Jüchener laut Trainer Marcel Winkens „unterirdisch“. Marcel Pohl (38.) brachte die Gäste 1:0 in Führung, was bis zur Pause Bestand hatte. Nico Pesch (54.) brauchte im zweiten Durchgang jedoch keine zehn Minuten, um den Ausgleich für Kalkum zu erzielen. „Nach dem Ausgleich haben wir einen starken Willen gezeigt und uns den Siegtreffer erarbeitet“, lobte Marcel Winkens seine Mannschaft. Den späten Siegtreffer erzielte VfL- Kapitän Sven Moseler, der durch seinen neunten Saisontreffer Teamkollegen Fatlum Ahmeti an der Spitze der Torjägerliste ablösen konnte. „Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein. Es wird nun wichtig, dass sich der Abstand auf Büderich bis zur Winterpause nicht vergrößert“, erklärte Marcel Winkens.

Lohausener SV – DJK Novesia 6:0 (4:0). Die DJK Novesia musste im Abstiegskampf einen kräftigen Dämpfer hinnehmen und geriet beim Lohausener SV unter die Räder. „Ich schreibe der Mannschaft heute keine Schuld zu“, sagte Novesia-Trainer Gabriel Bittencourt, „Mein Matchplan ist heute nicht aufgegangen, daher geht die Niederlage auf meine Kappe.“ Lukas Kleine-Bley (17.), Florian Gnida (34.), Michael Behlau (37.) und Albert Große-Ophoff (42.) trafen zur 4:0- Pausenführung. Im zweiten Durchgang war das Spiel bereits entschieden. Gerrit Eul (58.) und Doppelpacker Michael Behlau (67.) schraubten das Ergebnis noch auf 6:0 hoch.