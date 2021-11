Tischtennis-Oberliga : Holzbüttgen geht bei Borussia sang- und klanglos unter

Holzbüttgen Mit so einer heftigen Klatsche hatte im Lager der DJK niemand gerechnet, doch bei der Reserve der Düsseldorfer Borussia gab es nichts zu holen. Kein gutes Signal im Abstiegskampf.

„Die Bedingungen, die Leistung und die Einstellung waren katastrophal“, stellte DJK-Spieler Nicolas Kasper danach fest. Dabei scheiterte jeglicher Versuch, zumindest noch einen Ehrenpunkt beim jetzigen Tabellenvierten zu erzielen. Tatsächlich war der Unterschied bei einem genaueren Blick auf die einzelnen Partien gar nicht so groß. Aber nach zwei verlorenen Doppeln mussten sich Jan Medina und Alex Lübke im Spitzenpaarkreuz jeweils gegen Anton Adler und Lode Hulshof geschlagen geben. An den Positionen drei und vier scheiterten Nicolas Kasper und Vincent Arsand an Jiaxing Guo und Takuto Teramae. Mit 3:11 Punkten liegen die Kaarster auf Rang elf und damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Noch liegt der Relegationsplatz aber in Reichweite. Aktuell steht da das Team vom GSV Fröndenberg, das aktuell zwei Zähler mehr auf der Habenseite hat.