Zehn Tore am Freitagabend : Spektakel gegen Rheydt lässt Welate Roj weiterhin hoffen

Fußball-Kreisliga Zehn Tore sind am Freitagabend bei der Kreisliga-Begegnung zwischen Welate Roj Mönchengladbach und Viktoria Rheydt gefallen. Mit dem Sieg in diesem Spektakel-Spiel hat sich Welate die Hoffnung auf den Klassenerhalt bewahrt. Viktoria muss hingegen weiter zittern.

Einen Punkt benötigt Viktoria Rheydt noch, um den Klassenerhalt in der Kreisliga A klarzumachen: Die erste Chance hat die Mannschaft von Trainer Florian Wittkopf am Freitagabend allerdings vergeben. Gegen das stark absgtegsgefährdete Team von Welate Roj unterlag Rheydt nach einem spektakulären Spiel mit 4:6.

Schon die ersten Ballstafetten in der Anfangsphase zeigten deutlich: Beide Teams kamen mit offenem Visier in die Partie. Auf der einen Seite Welate, die den Ball zirkulieren ließen, um dann im geeigneten Moment das Spiel mit langen Pässen zu öffnen. Viktoria wollte den Ball vom eigenen Strafraum fernhalten und dann bei Balleroberung schnell kontern. Allein in den ersten zehn Minuten konnten vier Chancen notiert werden, drei für die Gastgeber durch Sadeq Omar, Ferhan Tam und Sirin Özekinci und eine für die Gäste aus Rheydt durch Leon Streyl. Die Führung für Welate Roj fiel dann in der 14. Minute. Bareq Omar mit einem Diagonalpass auf Tam, der sich für das lange Eck entschied und einnetzte. Keineswegs geschockt reagierte Viktoria drei Minuten später mit dem Ausgleich. Der kam aber nur unter tatkräftiger Zuhilfenahme von Welates Torhüter Mohammad Sheakbulo zustande, als er einen harmlos erscheinenden Schuss von Max Zimfer von der rechten Seite durchließ. Ein Gewaltschuss von Sascha Velten bescherte den Rheydtern sogar die 2:1-Führung (24.). Fünf Minuten vor der Pause wurde Welates Tam im Strafraum unsanft vom Spielgerät getrennt. Den fälligen Strafstoß führte der Gefoulte selber aus und stellte auf 2:2.