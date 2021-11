Floorball : DJK fühlt sich dem Druck gewachsen

Mit jeweils 150 Zuschauern stellte die DJK Holzbüttgen in den Heimspielen gegen Berlin und Schenefeld einen neuen Saisonrekord auf. Foto: DJK Holzbüttgen

Kaarst Der Pleite beim Schlusslicht in Leipzig muss der Floorball-Erstligist aus Holzbüttgen im Kampf um einen Platz in den Play-offs nun unbedingt zwei Siege folgen lassen.

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt: Da schickten sich die Bundesliga-Floorballer der DJK Holzbüttgen nach Heimsiegen über die Berlin Rockets und Blau-Weiß Schenefeld (jeweils 10:1) sowie bei den Red Devils Wernigerode (7:6 nach Verlängerung) gerade an, die Play-off-Plätze zu entern, sorgte eine nie und nimmer erwartete 6:7-Pleite beim Schlusslicht SC DHfK Leipzig für Verdruss. Damit steht Trainer Tim Hidskes mit seinen Schützlingen schon vor der achten Partie ein wenig unter Druck: Soll der aktuell zwei Punkte entfernte vierte Rang nicht außer Sicht geraten, müssen sowohl am Samstag (18 Uhr) in heimischer Stadtparkhalle Kaarst gegen den TV Schriesheim als auch am Sonntag (16 Uhr) im Sportpark Bonn gegen die SSF Dragons Siege her.

Wie das erstmal gegen Schriesheim laufen soll, ist für Kapitän Janos Bröker sonnenklar: „Wir müssen deren Reihen beherrschen und direkt zeigen, dass das Spiel gegen Leipzig nur ein Ausrutscher war.“ Allerdings weiß er um die Schwere der Aufgabe, beschäftigen die Gäste von der Badischen Bergstraße in Alex Burmeister und Felix Künnecke doch „zwei absolute Ausnahmespieler.“ Burmeister hat auf Platz sieben des Bundesliga-Rankings in sechs Spielen mit acht Treffern und zwölf Vorlagen 20 Scorer-Punkte gesammelt, sein kongenialer Partner taucht dort mit 15 Zählern (acht Tore/sieben Vorlagen) auf Platz 13 auf. Das Duo entscheidet somit oft im Alleingang über Wohl und Wehe des Play-off-Kandidaten, der mit einem Erfolg in Kaarst zur DJK aufschließen könnte.

Während Nils Hofferbert & Co. gegen Schriesheim auf ihr Publikum setzen – die 150 Zuschauer bei den Kantersiegen über Berlin und Schenefeld waren Rekord nach dem Restart –, gelten in Bonn die ungeschriebenen Gesetze eines Derbys. Gegen den aufgrund seiner namhaften Zugänge als Geheimfavorit gestarteten, dann aber böse abgestützten Erzrivalen (nur ein Sieg in sieben Anläufen) spricht eigentlich alles für Holzbüttgen. So stellt das Team aus der ehemaligen Bundeshauptstadt als Tabellenzehnter mit schon 64 Gegentreffern die zweitschwächste Abwehr, kassiert damit im Schnitt neun Tore pro Partie.