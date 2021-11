Tischtennis : DJK-Damen holen Punkt in Kassel

Rhein-Kreis TTC BW Grevenbroich mit Sieg und Unentschieden am Doppelspieltag. Regionalliga-Damen der DJK Holzbüttgen liegen beim KSV Auedamm schon mit 4:2 vorne und spielen dann 5:5.

Mit einem Punkt im Gepäck ist die DJK Holzbüttgen II vom Spiel in der Tischtennis-Regionalliga aus Kassel zurückgekehrt. Beim KSV Auedamm erspielten sich die Kaarsterinnen ein 5:5-Remis. „Ein Punktgewinn, den im Vorfeld alle von uns unterschrieben hätten. Nach der 4:2-Führung war es am Ende etwas bitter, dass es dann nur ein Unentschieden war“, sagte Kapitänin Sandra Förster.

In der NRW-Liga hat der TTC BW Grevenbroich den Doppelspieltag mit einem Remis und einem Sieg abgeschlossen. Am Samstag trennte sich das Team der Blau-Weißen zunächst mit 8:8 von der TTG Netphen. Am Sonntag folgte dann ein 9:3-Heimsieg gegen den ESV BR Bonn. „Wir sind mit der Ausbeute absolut zufrieden. Vor allem gegen Netphen hat sich die Mannschaft nach dem schlechten Start stark zurückgekämpft und einen verdienten Punkt geholt. Gegen Bonn sind ebenfalls alle sehr konzentriert geblieben, so dass nichts anbrennen konnte. Mit 5:3 Punkten können wir aktuell sehr gut leben“, sagte Janos Pigerl, der sich verletzt in den Dienst der Mannschaft stellte.