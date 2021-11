Fußball-Landesliga : Kleinenbroich sorgt gegen Süchteln für dicke Überraschung

Rhein-Kreis Der deutliche Erfolg der Kleinenbroicher gegen den ASV ist die große Überraschung des Spieltags in der Landesliga. Für den SC Kapellen lief’s dagegen in Unterrath überhaupt nicht nach Wunsch.

Teutonia Kleinenbroich – ASV Süchteln 5:1 (2:1). Wären in der Landesliga Sportwetten möglich, wären am Sonntag mit Teutonia Kleinenbroich fette Gewinne möglich gewesen. Denn dass das Tabellenschlusslicht gegen die mit der Empfehlung von sechs Siegen in Serie angereisten Süchtelner etwas Zählbares holt, geschweige denn gewinnt, darauf hatten im Vorfeld wohl nur die kühnsten Optimisten aus dem Teutonen-Lager gesetzt. „Wie genießen jetzt den Moment und freuen uns, für diese Überraschung gesorgt zu haben. Jeder hat sich doch vor dem Spiel nur gefragt, wie viele Tore Kleinenbroich kassiert“. meinte Co-Trainer Björn Linevondeberg nach dem Husarenstück der Teutonen. Obwohl bis fünf Minuten vor der Partie wegen der nach wie vor angespannten Personalsituation nicht klar war, wie die Anfangsformation aussieht, ging der Matchplan der Gastgeber voll auf. Aus einer kompakten Defensive, die dieses Mal funktionierte, brachten schnelle Umschaltmomente eine frühe 2:0-Führung durch Hangpyo Lee (7.) und Domink Klouth (12.). Zwar war es ein Dämpfer, dass Süchteln durch Janpeter Zaum kurz vor der Pause verkürzen konnte, doch das 3:1 nur 30 Sekunden nach dem Wiederanpfiff stellte die Weichen wieder in Richtung Teutonia. Ein wenig Spielglück und weitere Treffer durch Dominik Klouth (65.) und Erik Pöhler machten die dicke Überraschung perfekt.

SG Unterrath – SC Kapellen 4:2 (2:2). SCK-Coach Björn Feldberg trauerte nicht so sehr der Chance nach, nach der Rather Niederlage in Holzheim den Sprung auf Platz drei der Tabelle verpasst zu haben. Vielmehr wurmte es ihn, mit seinem Team den Abstand zu den Abstiegsplätzen, immerhin fünf in dieser Saison, nicht vergrößert zu haben. „Das war ein gebrauchter Tag mit ein paar unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen gegen uns. Trotzdem war das bis zum Schluss eine Topleistung von den Jungs, Lob an die Mannschaft dafür“, meinte Feldberg, dessen Team früh durch Alex Hauptmann (3.) in Front ging. Auch wenn die Gastgeber das Spiel mit zwei Toren vorübergehend drehten, sorgte Nils Mäker kurz vor dem Pausenpfiff wieder für den Ausgleich. In Hälfte zwei hatte Kapellen weitere gute Chancen, um selbst zu treffen, doch zwei Tore machten noch die Unterrather.