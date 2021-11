Rhein-Kreis : Corona: Positives Testergebnis beim SV Hemmerden

Rhein-Kreis Peter Compes, Trainer des Fußball-Niederrheinligisten aus Hemmerden, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Spiel bei Borussia Bocholt II fiel darum aus.

In der Frauenfußball-Niederrheinliga trotzte die SG Gustorf/Gindorf auswärts der DJK TuSA Düsseldorf beim torlosen Remis einen Punkt ab, nachdem die SG in der Vorwoche den HSV Langenfeld klar mit 4:1 (Halbzeit 0:1) bezwungen hatte. „Vor der Partie hätte ich für den Punkt sofort unterschrieben. Nach dem Spiel muss ich sagen, dass für uns sogar ein Sieg drin gewesen wäre, wenn uns nicht zwei Elfmeter verweigert worden wären“, haderte Gustorfs Coach Dirk Wistuba. „Dennoch bin ich zufrieden, der Gegner hat zehn Punkte mehr auf dem Konto als wir. Hinzu kommt, dass uns weiterhin viele Spielerinnen verletzt fehlen. Das hat man spielerisch wieder deutlich gemerkt, wobei der Gegner spielerisch ebenfalls nicht allzu viel anzubieten hatte. Unter dem Strich kann man die Partie unter ‘kann nicht gegen will nicht’ verbuchen.” Die SG ist nun seit drei Begegnungen ohne Niederlage und holte sieben Zähler aus diesen Partien.

Der SV Hemmerden sagte derweil am Samstag seine Heimpartie gegen Borussia Bocholt II ab. „Ich bin am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Mittwoch zuvor saß ich noch mit der Mannschaft in der Teambesprechung zusammen, so dass wir vorsichtshalber das Spiel gegen Bocholt abgesagt haben, um mögliche Ansteckungsgefahren zu minimieren”, erklärte Hemmerdens Trainer Peter Compes. Dem 51-Jährigen geht es ansonsten aber den Umständen entsprechend gut: „Ich sitze seit Freitag zu Hause und warte auf weitere Anweisungen durch das Gesundheitsamt. Ich habe die üblichen Erkältungssymptome: Husten und Schnupfen.”