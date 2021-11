Handball : Lob vom Gegner, aber keine Punkte für den Neusser HV

Traf dreimal für den Neusser HV: Tim Dicks. Foto: Judith Michaelis

NEUSS Die Schützlinge von Trainer Gilbert Lansen unterliegen beim neuen Tabellenführer HC Gelpe/Strombach nach guter Leistung mit 26:27.

Nach einer wirklich starken Vorstellung stehen die „Jungen Wilden“ des Neusser HV in der Handball-Regionalliga am Ende leider mit leeren Händen da, denn sie verloren beim neuen Spitzenreiter HC Gelpe/Strombach denkbar knapp mit 26:27 (Halbzeit 14:15). „Nach dem Spiel kam auch der Gegner zu mir und bestätigte, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Dafür können wir uns am Ende leider nichts kaufen“, sagte Trainer Gilbert Lansen entttäuscht.

Die Gäste waren mit der Vorgabe in die Partie gegangen, den Gegner früh anzugehen und aggressiv zu decken. Davon war jedoch nicht viel zu sehen, viel mehr blieben die Spieler fast mit den Hacken am eigenen Abwehrkreis stehen. „Das sah aus wie in den 70-ern“, so Lansen. „So kassierten wir die einfachsten Gegentore.“ Glücklicherweise war der NHV im Angriff von der ersten Sekunde an hellwach und konnte die Partie dadurch absolut offen gestalten. Insbesondere über die Außenpositionen kam man immer wieder zu Toren.

Nach dem Wechsel ein ähnliches Bild: Das Spiel blieb bis zur Schlussphase spannend, ehe sich die Neusser bis fünf Minuten vor Abpfiff mit drei Toren absetzten. Es war gar die Chance gegeben, diesen Vorsprung noch zu erhöhen, weil die Hausherren zwei Zeitstrafen kassierten und so eine doppelte Überzahl im Angriff vorhanden war. „Aus welchen Gründen auch immer hat der Ball in dieser Phase nicht den Weg zu unseren Außenspielern gefunden“, wunderte sich Lansen. So kam es, wie es kommen musste. Der HC nutzte seine Chancen, Neuss brachte nicht mehr den notwendigen Mumm auf und am Ende siegten die Gastgeber durch einen Siebenmeter-Strafwurf wenige Sekunden vor dem Spielende.