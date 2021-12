2. Handball-Bundesliga : Es bleibt sehr zäh für Bayer Dormagen

Janis Beckers gegen den TV Emsdetten beim Wurf. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Das 18:18 vorigen Freitag gegen Emsdetten war für die Zweitliga-Handballer des TSV zwar ein Lichtblick, doch von Euphorie sind sie am Höhenberg weit weg. Die Personallage drückt aufs Gemüt, ein neuer Spieler kommt vorerst nicht.

Den Zweitliga-Handballern des TSV Bayer Dormagen war vorigen Freitag deutlich anzumerken, dass sie etwas gutmachen wollten. Und das gelang ihnen. Mit einem beherzten Auftritt gegen Emsdetten gab das personell wieder mal arg gebeutelte Team trotz zwischenzeitlich deutlicher Rückstande die richtige Antwort auf den überaus schwachen Auftritt am Wochenende zuvor beim TV Großwallstadt. Nach der 26:36-Niederlage hatte es bei Facebook vereinzelt sogar schon Forderungen gegeben, Trainer Dusko Bilanovic abzulösen. Doch der gibt sich vor dem nächsten Heimspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen das Überraschungsteam vom TV Hüttenberg unverdrossen kämpferisch: „Ich werde niemals aufgeben. Ich hoffe, dass wir uns noch mal steigern können. Wenn unsere Abwehr perfekt steht und wir im Angriff konzentrierter sind, können wir auch gegen Hüttenberg etwas holen.“

Der ungebrochene Optimismus des Serben ist bewundernswert. Schließlich geht schon seit Saisonbeginn so ziemlich alles schief, was schiefgehen kann in Sachen Personal. Zwar konnten die Dormagener die zahlreichen Ausfälle zunächst noch gut kompensieren, doch spätestens mit der Verletzung von Spielmacher Ian Hüter kurz vor dem Derby beim VfL Gummersbach war der Punkt erreicht, wo der ohnehin sehr knapp kalkulierte TSV-Kader nicht mehr in der Lage war, den personellen Aderlass zu verkraften. Fünf Niederlagen in Folge ließen Dormagen in die Abstiegszone abrutschen. Da war der Punkt gegen Emsdetten zwar kein Befreiungsschlag, aber immerhin Labsal für geschundene Handballer Seele. „Es ist natürlich schade, dass wir nicht beide Punkte geholt haben. Aber ganz ehrlich, in unserer Lage sind wir über jeden Punkt froh“, sagt Dusko Bilanovic.

Info TSV-Reserve fertigt Opladen deutlich ab Spielverlauf Die Dormagener Reserve feierte in der Oberliga einen 40:18 (19:9)-Kantersieg beim TuS Opladen II und führt die Tabelle vor der HSG Refrath/Hand (ein Spiel weniger) an. Dass die Gäste aus Dormagen in der ersten Halbzeit nur neun Gegentore kassierten, lag vor allem an der herausragenden Torhüterleistung von Matthias Broy. „Der hat das Tor richtig zugenagelt“, sagte Coach David Röhrig. Aufstellung Diese Spieler liefen für Dormagen in Opladen auf: Broy, Dahmen; Pütz (8/5), Stein (5), Eugler, Köster, Träger, Schoss (alle 4), Leitz, Pauli (je 3), Hinrichs, Wolfram (je 2), Ostrowski (1), Emmerich.

Allerdings hat der leichte Aufwind vom vergangenen Freitag noch für keine weiteren positiven Nachrichten am Höhenberg gesorgt. Personell bleibt die Lage unverändert zäh. Inzwischen steht fest, dass Ian Hüter nach der Schienbeinverletzung, die er sich gegen Großwallstadt zuzog, dieses Jahr wohl gar nicht mehr auflaufen kann. Und ob der für den rechten Rückraum so wichtige André Meuser nach seiner leichten Gehirnerschütterung von den Ärzten für die Hüttenberg-Partie grünes Licht bekommt, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Weiter krank ist auch Fynn Johannmeyer, der schon gegen Emsdetten gefehlt hatte. Zudem sieht es auch nicht so aus, als würde alsbald Verstärkung von außen für den Rückraum kommen. Eigentlich waren sich die Dormagener nach einem Probetraining schon mit einem Spieler aus dem Ausland einig, doch der abgebende Verein stellt sich seit Anfang vergangener Woche mit der Begründung quer, dass er selbst personelle Probleme hat. Entsprechend frustriert ist Björn Barthel. „Der Verein erteilt keine Freigabe. Deswegen haben wir das Thema jetzt ad acta gelegt und verfolgen andere Pläne. Wir bleiben dran“, sagt der Handball-Geschäftsführer des TSV Bayer Dormagen. Sein Problem ist allerdings, dass auf dem Transfermarkt aktuell nur sehr wenig geht.