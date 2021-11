A-Ligist SC Grimlinghausen : Neuer Coach sorgt für Aufschwung

Grimlinghausen Milad Bastanipour besiegt mit Grimlighausen auch Tabellenführer VdS Nievenheim. Den Aufwind seiner Fußballer hat der Trainerneuling mit relativ einfachen Mitteln erreicht.

Den ersten Schritt zum Sieg gegen Nievenheim ging Grimlinghausen schon vor dem Spiel. Mit dem technisch starken Gegner ging es auf die heimische Asche. „Wir müssen unsere Vorteile ja auch nutzen“, macht Bastanipour keinen Hehl aus der bewussten Entscheidung. „Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass wir nichts zu verlieren haben. Wir mussten nur die ersten 20 Minuten überleben“, sagte der SCG-Trainer. Gesagt, getan: Nach 20 Minuten stand es noch 0:0, dann schlugen Matthias Castens und Fabio Dittrich zu. Selbst nach dem Anschlusstreffer von Kai Pelzer konnte Grimlinghausen per Strafstoß nachlegen und brachte die Führung über die Zeit. Das Geheimrezept von Bastanipour lautet: positive Stimmung. „Der Spaßfaktor ist sehr groß. Die Jungs kommen wieder gerne zum Training, sind richtig heiß. Wir sind wieder enger zusammengerückt“, verrät der SCG-Coach. Seine Devise: Mit guter Stimmung kann man jeden schlagen. In der Liga gebe es keine Übermannschaft.

Darüber hinaus beschert der Spielplan beschert Grimlinghausen einen kleinen Vorteil. Der SCG trifft immer auf den Gegner, der in der Vorwoche noch gegen Rosellen gespielt hat. „Ich habe gute Freunde in Rosellen, da hole ich mir den einen oder anderen Tipp ab“, verrät Bastanipour. Kommendes Wochenende kann er das aber nicht machen. Dann trifft Grimlinghausen nämlich auf Rosellen. Bislang ist Neuling Bastanipour als Trainer sehr erfolgreich. Aus seinen ersten vier Spielen holte er mit Grimlinghausen zehn Punkte. Ob es für ihn aber über die Saison hinaus weitergeht, kann er aktuell noch nicht sagen. „Ich bin mir noch unsicher, ob ich nächstes Jahr lieber nochmal selbst spielen will. Dem Verein bleibe ich aber in jedem Fall erhalten“, so Bastanipour. Aktuell erholt sich der 30-Jährige von einem Kreuzbandriss und fällt bis zum Saisonende aus.