Handball in Dormagen : Verletzungspech auch bei Länderspielen

Dormagen Am Wochenende waren einige Spieler des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen auf internationalem Parkett im Einsatz. Wobei das Flehen der TSV-Verantwortlichen nicht erhört wurde, eine schwerere Blessur gab es wohl.

So eine Länderspielpause ist für einen Vereinstrainer normalerweise eine gute Gelegenheit, mal jenseits der Terminhatz im Ligabetrieb ein wenig durchzuatmen. Das galt aber für Dusko Bilanovic vom Handball-Zweitligisten am Wochenende nur eingeschränkt. Denn angesichts des dramatischen Verletzungspechs, das seine Mannschaft seit Saisonbeginn begleitet und auch für das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz mitverantwortlich ist, war er mit den Gedanken auch bei seinen auf internationalem Parkett eingesetzten Spielern. Und tatsächlich gibt es eine erneute Hiobsbotschaft zu verdauen: Bei der deutschen U20-Nationalmannschaft zog sich Lucas Rehfus im ersten der beiden Länderspiele gegen Ungarn eine Bänderverletzung zu.

Dabei hatte sich der Halblinke gerade erst von einer Schulterverletzung erholt, die er sich im Sommer in der Vorbereitung auf die U19-Europameisterschaft zugezogen hatte. Die zwang ihn nicht nur zuzusehen, wie Deutschland ohne ihn den kontinentalen Titel holte, auch in den ersten Wochen der Saison konnte der 18-Jährige nicht wie von den TSV-Verantwortlichen geplant, den Zweitligakader ergänzen. Am Montagnachmittag sollte noch eine eingehende MRT-Untersuchung folgen, doch TSV-Trainer Dusko Bilanovic war nicht gerade optimistisch: „Das sieht nicht gut aus. Sören ist umgeknickt, was für eine Bänderverletzung spricht.“ Mit Blick auf das wichtige Heimspiel am Freitag gegen den ThSV Eisenach bedeutet das für ihn: „Eine Alternative weniger.“ Dafür steht wohl Aron Seesing wieder zur Verfügung. Wegen der Daumenverstauchung, die er sich kurz vor dem Spiel beim VfL Lübeck-Schwartau zugezogen hatte, pausierte er zwar in den beiden Länderspielen gegen Ungarn, doch Bilanovic plant gegen Eisenach mit ihm.

Info Deutscher Nachwuchs für EM-Titel geehrt Europameister Als die Deutsche U19-Nationalmannschaft Ende August in Kroatien den EM-Titel holte, waren auch drei Nachwuchsspieler des TSV Bayer Dormagen dabei. Ehrung Beim „Tag des Handballs“ in Düsseldorf wurde das Team vor großer Kulisse nach dem 26:26 gegen Ungarn offiziell für den Titel geehrt. Mit dabei auch Sören Steinhaus, Lennartz Leitz und der aktuell verletzte Aron Seesing.

Im ersten Match gegen Ungarn in Bielefeld unterlagen die Deutschen übrigens 27:32, wobei Lucas Rehfus vor seiner Verletzung immerhin ein Tor gelang. Die beiden anderen Dormagener im deutschen Kader trafen auch: Sören Steinhaus zweimal, Lennart Leitz einmal. Besser machte es die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger am Sonntag beim „Tag des Handballs“ in Düsseldorf. Dort hieß es am Ende 26:26 gegen die Ungarn, wobei Steinhaus (2) und Leitz (1) erneut Tore erzielten.

Mit besonders großen Sorgen hatte Dusko Bilanovic nach Luxemburg geschaut, wo die USA in zwei Testspielen auf die Luxemburger traf. Schließlich hatte sich aus dem Duo der beiden US-amerikanischen Nationalspieler Ian und Patrick Hüter vor dem Match gegen Schwartau Ian Hüter gerade erst wieder einigermaßen fit gemeldet. Da war die Angst groß, dass sich der für Dormagen so wichtige Mittelmann erneut verletzen könnte. „Ian hat seine Pausen bekommen. Wir sind beide gut durch die Länderspiele gekommen“, sagte TSV-Kapitän Patrick Hüter. Im ersten Länderspiel am Freitag setzten sich die Amerikaner auch dank der Tore von Patrick (5) und Ian Hüter (2) glatt mit 30:24 durch. Tags darauf setzte es allerdings eine 26:28-Niederlage, daran konnten auch die Treffer von Ian (4) und Patrick Hüter (3) nichts ändern.