Basketball : Elephants sind längst nicht übern Berg

Grevenbroich Obwohl ihnen am Sonntag gegen Hagen im achten Anlauf endlich der erste Saisonsieg gelang, ist die Lage für die Regionalliga-Basketballer aus Grevenbroich weiterhin prekär. „Wir sind unterbesetzt“, sagt Trainer Kenneth Pfüller.

In den jeweils erst in der Verlängerung verlorenen Spielen gegen Ibbenbüren (99:107) und in Dorsten (103:107) hatten sich die Fortschritte noch nicht im Ergebnis niedergeschlagen, doch gegen Hagen waren die Grevenbroicher einfach mal dran. Schließlich wäre mit etwas mehr Glück auch schon zuvor in den Partien gegen Bonn II (97:99) und in Recklinghausen (78:83) mehr möglich gewesen. Übern Berg ist der Patient aus der Schlossstadt aber natürlich noch lange nicht. „Mit dieser Mannschaft den Rest der Saison weiterzuspielen, halte ich für sehr schwer“, macht der Coach unmissverständlich klar. „Dann wäre jedes Spiel eine Wundertüte. Wir sind einfach unterbesetzt.“ Die eh schon angespannte Personalsituation hat sich sogar noch verschärft: Marc Raß, mit 18,0 Zählern im Schnitt nach US-Profi John Murry (23,8) zweitbester Punktesammler im Team, fällt mit seiner in Dorsten erlittenen Knieverletzung wohl länger aus. Aufbauspieler David Markert steht nur noch so lange zur Verfügung, bis abschließend geklärt ist, ob er tatsächlich an der Hüfte operiert werden muss.