Fußball : Trainerwechsel beim A-Ligisten FC Delhoven

Delhoven Andreas Gödderz musste bei den Delhovenern schon vor dem vergangenen Wochenende gehen. Das neue Trainerduo feierte einen gelungenen Einstand, ist aber nur als Übergangslösung gedacht.

Der FC Delhoven hat sich von Trainer Andreas Gödderz getrennt. In der Woche nach der Derby-Pleite (1:2) gegen den TuS Hackenbroich traf der Verein diese Entscheidung. Beim 9:2-Sieg gegen den TuS Grevenbroich am Wochenende saß bereits Interimscoach Carsten Müller auf der Trainerbank.

In einer Pressemitteilung auf der Homepage bedankte sich der FC Delhoven bei Trainer Andreas Gödderz, der seit 2016 zunächst als Torwarttrainer und Co-Trainer aktiv war und 2020 zum Cheftrainer befördert wurde. Bis eine Lösung gefunden ist, übernimmt Carsten Müller mit seinem Bruder Andreas. „Derzeit sondiert der Verein den Markt und führt erste Gespräche. Geplant ist die Stelle durch einen bisher vereinsfremden Trainer zu besetzen“, teilte der Verein mit. Andreas Gödderz fühlt sich von der Entscheidung überrumpelt. „Ich habe es nicht kommen sehen“, sagt er. Zu den Gründen erklärt er: „Die Mannschaft hat sich gegen mich ausgesprochen.“ Er sei von dem einen oder anderen Spieler schon enttäuscht. Nach dem ihm der Verein den Laufpass gegeben hatte, sei er niedergeschlagen gewesen. Mit fünf Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen konnte Delhoven nicht ganz die eigenen Ansprüche erfüllen, ist aber immer noch in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. „Wir hatten viele Verletzte, ich musste zahlreiche Spieler aus der zweiten Mannschaft einsetzen. Deshalb sind wir nie so richtig in Schwung gekommen“, erklärt Gödderz. Ob es für ihn irgendwo anders wieder weitergeht, ist noch unklar. „Da habe ich mir bis jetzt noch keine Gedanken gemacht, auch weil das Aus für mich so überraschend kam. Aktuell ist ein neuer Job keine Option“, so Gödderz.